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Fiorentina, può tornare Torreira. L'ultima idea porta allo scambio con Gudmundsson
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Lucas Torreira potrebbe tornare alla Fiorentina nelle ultime ore di mercato. I viola starebbero valutando uno scambio con Albert Gudmundsson, tra i giocatori in uscita.
Lucas Torreira potrebbe tornare a vestire la maglia della Fiorentina in queste ultime ore di mercato. Il centrocampista uruguaiano, che ha già indossato la casacca viola nella stagione 2021/22, è vicino a salutare il Galatasaray.
Secondo quanto raccolto da TMW, l'ultima idea per rivedere il classe '96 sulle rive dell'Arno è quella di uno scambio con Albert Gudmundsson. L'islandese è infatti uno dei giocatori che la Fiorentina è disposta a cedere in queste ultime ore di mercato, da qui l'idea di un possibile scambio di prestiti con Torreira.
Fonte Alessio Alaimo e Marco Conterio
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