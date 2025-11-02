Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito"
Luca Ranieri ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "E' una situazione complicata a partire dalla sconfitta per 3-0 contro l'Inter. A fine partita eravamo tutti distrutti. La classifica parla chiara. Siamo tutti tristi, non ci aspettavamo questo. Ormai siamo alla decima partita, c'è voglia di reagire subito".
Qual è l'umore dello spogliatoio?
"Stiamo parlando tanto. C'è tristezza perché non è facile affrontare questo avvio. Ora è arrivato il tempo di reagire. I nostri tifosi sono delusi, hanno totalmente ragione".
Il Lecce che avversario è?
"Sta meglio di noi, gioca bene a calcio. Sarà dura ma siamo obbligati a fare tre punti".
