Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito"

Luca Ranieri ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "E' una situazione complicata a partire dalla sconfitta per 3-0 contro l'Inter. A fine partita eravamo tutti distrutti. La classifica parla chiara. Siamo tutti tristi, non ci aspettavamo questo. Ormai siamo alla decima partita, c'è voglia di reagire subito".

Qual è l'umore dello spogliatoio?

"Stiamo parlando tanto. C'è tristezza perché non è facile affrontare questo avvio. Ora è arrivato il tempo di reagire. I nostri tifosi sono delusi, hanno totalmente ragione".

Il Lecce che avversario è?

"Sta meglio di noi, gioca bene a calcio. Sarà dura ma siamo obbligati a fare tre punti".