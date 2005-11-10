Fiorentina, rilancio per Arokodare con il Wolverhampton. E il giocatore apre

La Fiorentina è una delle squadre più attive in questo mercato estivo: il direttore sportivo Fabio Paratici ha finalizzato una serie di colpi di primissimo livello, a partire da quello che ha portato Arthur Atta, ed ora sta spingendo per arrivare a finalizzare l'arrivo di un nuovo attaccante. In particolare in questi giorni ha preso quota il nome di Tolu Arokodare, in forza al Wolverhampton.

Come riporta Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube è arrivato il rilancio da parte dei viola per il centravanti nigeriano. La Fiorentina ha infatti recapitato la seconda offerta al club inglese per il giocatore, che sarebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo fra un anno.

Ci ha provato anche il Trabzonspor dalla Turchia, ma il giocatore non sarebbe interessato all'ipotesi, rimanendo invece tentato dall'ipotesi di vestire la maglia viola. Anche dalla Germania sono arrivati interessamenti per lui ed ora la Fiorentina sta lavorando per avere il via libera da parte del Wolverhampton.