Ufficiale Ternana, esercitato il riscatto per Cintia Martins dalla Roma. Accordo biennale

La Ternana Women è lieta di annunciare di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo dalla Roma del cartellino di Cintia Rafaela Soares Martins. Contestualmente, Cintia ha sottoscritto un nuovo contratto che la legherà al club rossoverde fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Cintia Martins, la prima stagione in rossoverde

Alla sua prima esperienza in Serie A, la classe 2007 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, mettendo in mostra determinazione, spirito di adattamento e qualità tecnico-tattiche che le hanno consentito di conquistare, partita dopo partita, un ruolo da protagonista nella retroguardia rossoverde. Arrivata a Terni come attaccante esterno, nel corso della stagione è stata arretrata sulla linea difensiva, affermandosi nel ruolo di terzino destro. Un percorso di crescita che l’ha portata a collezionare 18 presenze complessive, impreziosite dal primo gol con la maglia rossoverde, realizzato in Coppa Italia. Con l’acquisizione a titolo definitivo di Martins, la Ternana Women conferma la volontà di continuare a investire su giovani calciatrici di prospettiva, valorizzandone il percorso di crescita all’interno di un gruppo composto anche da atlete di esperienza.

Le dichiarazioni di Cintia Martins

“Sono molto felice di continuare il mio percorso con la Ternana Women. Questo club mi ha dato l’opportunità di dimostrare il mio valore in Serie A e per me significa davvero tanto. Essere la più giovane della squadra e avere la possibilità di crescere in un campionato così competitivo è motivo di grande orgoglio.

Adesso voglio continuare a dare tutto, ogni giorno, dando sempre il massimo per questa maglia, per la squadra e per le mie compagne. Voglio crescere ancora, migliorarmi ogni giorno e dare il mio contributo dentro e fuori dal campo. Credo tanto nel potenziale della Ternana Women: è una società importante, con grandi ambizioni, e sono convinta che insieme possiamo continuare a crescere e a dimostrare il nostro valore in Serie A. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione!”