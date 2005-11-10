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Il Savoia si rinforza sugli esterni: arriva dal Siracusa il laterale Iob
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Altro colpo in entrata in casa Savoia. Il club campano ha infatti annunciato l’arrivo dal Siracusa di Simone Iob, classe 2004 che può giocare su entrambe le corsie laterali sia come terzino, suo ruolo di nascita, sia come esterno di centrocampo. Questa la nota del club sui canali social:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’esterno Simone Iob, proveniente dal Siracusa. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.
Benvenuto Simone".
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