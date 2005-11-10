Ufficiale Como 1907, colpo per l'attacco: arriva la norvegese ex Roma Emilie Haavi

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Emilie Haavi, una delle giocatrici più vincenti e rispettate nel panorama calcistico femminile europeo, in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del Club.

Emilie Haavi, la carriera

L’attaccante norvegese approda sulle rive del Lago di Como dopo aver vinto la Serie A Women nella stagione 2025/26, portando esperienza, qualità e mentalità vincente all’interno di una squadra che sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia. Nata nel 1992, Haavi ha segnato quasi 200 gol, vincendo 24 trofei nel corso della sua straordinaria carriera con le squadre di Club. Emilie ha giocato in Norvegia con Røa e LSK Kvinner, negli Stati Uniti con i Boston Breakers e in Italia con l’AS Roma Femminile, dove si è subito imposta come una delle giocatrici più importanti del campionato. I titoli vinti includono nove campionati norvegesi, nove Coppe di Norvegia, tre campionati italiani, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Nel corso della sua carriera è stata anche nominata come giocatrice dell’anno sia in Toppserien che in Serie A Women, collezionando inoltre 55 presenze in Women’s Champions League. In campo internazionale, Haavi ha totalizzato oltre 100 presenze con la Nazionale norvegese, vincendo l’Algarve Cup e rappresentando la sua nazione in tre Mondiali e due Europei.

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907 ha commentato: "Siamo molto contenti per l’arrivo di Emilie a Como, ci porterà un grande bagaglio di esperienza in campo internazionale. È una giocatrice di altissimo livello, ci porterà ancora più velocità sul fronte offensivo, in un reparto nel quale già possiamo contare su giocatrici dinamiche".

Sul suo approdo a Como, Emilie Haavi ha aggiunto: "Sono molto felice di essere qui, sono in una città bellissima e in un Club con grande ambizione, che è una cosa che mi piace molto. È evidente la voglia di questo Club di investire nel calcio femminile, lavorerò per crescere ancora sia come persona che come giocatrice e sento che questo desiderio di crescere è in linea con la visione del Club".