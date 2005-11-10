Ufficiale Como, che colpo a centrocampo: dal PSV arriva Xhemaili

Il Como 1907 Femminile ha ufficializzato l'ingaggio di Riola Xhemaili. La centrocampista svizzera, campionessa d'Olanda con il PSV Women e nazionale elvetica, rinforza la rosa in vista della storica prima stagione del club in Serie A Women.

Importante colpo di mercato per il Como 1907 Femminile, che accoglie Riola Xhemaili. La centrocampista svizzera arriva dal PSV Women dopo aver conquistato il titolo di campionessa d'Olanda nella stagione 2025/26, chiusa con 15 reti in 30 presenze. Forte di una consolidata esperienza internazionale e di un ruolo di primo piano nella Nazionale svizzera, Xhemaili rappresenta un rinforzo di qualità per la squadra di Selena Mazzantini in vista dell'esordio assoluto del club in Serie A Women.

Como 1907 Femminile, ufficiale Riola Xhemaili: la campionessa d'Olanda firma dal PSV

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l'ingaggio di Riola Xhemaili, talento svizzero con grande esperienza internazionale e campionessa d'Olanda in carica, dal PSV Women.

La centrocampista approda sulle rive del Lago di Como reduce da una stagione 2025/26 che l'ha vista alzare al cielo la Vrouwen Eredivisie, dopo aver realizzato 15 gol in 30 presenze stagionali con la squadra olandese.

Xhemaili dopo esser cresciuta nei settori giovanili di Solothurn e Basilea, ha fatto il suo esordio da professionista proprio con il club rossoblù. A soli 18 anni si trasferisce in Germania al Friburgo, trasferendosi successivamente al Wolfsburg prima di passare, inizialmente in prestito, al PSV Women nella stagione 2024/25. Dopo il trasferimento definitivo al club olandese prima della stagione 2025/26, Xhemaili è stata parte integrante della vittoria del campionato.

Una presenza fissa nella Nazionale svizzera, Xhemaili conta 44 presenze e 10 gol con i colori della sua Nazionale, compreso un gol agli Europei del 2025. A Como ritroverà il direttore tecnico Nils Nielsen, suo ex commissario tecnico in Nazionale.

Uno dei talenti svizzeri più cristallini, Xhemaili aggiungerà qualità ed esperienza ai massimi livelli alla squadra di Selena Mazzantini in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del Como 1907 Femminile.

Heather O'Reilly, Head of Women Football di Como 1907 ha dichiarato: "Siamo veramente elettrizzati dall'arrivo di Riola. Una giocatrice con grande energia e coraggio, una centrocampista estremamente brava sia a segnare che a far segnare. Non vedo l'ora di vederla con le BiancoBlu".

Sul suo arrivo a Como, Riola Xhemaili ha detto: "Sono molto felice di essere qui, in questo Club e in questa città. Trovo tanti punti in comune importanti tra la visione e il modo di lavorare di questo Club e la mia, non vedo veramente l'ora di iniziare".