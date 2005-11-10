Ufficiale Il Treviso annuncia un altro rinnovo: Filippo Artioli proseguirà in biancoceleste

Per il centrocampista offensivo questa sarà la terza stagione consecutiva con il club veneto

L'esperienza del trequartista Artioli con il Treviso proseguirà per una terza stagione. Il classe '98, che nelle ultime due stagioni ha segnato otto reti in 68 presenze, ha infatti prolungato il proprio rapporto con il club veneto. Questo il comunicato:

Il Treviso FBC è lieto di comunicare che Filippo Artioli indosserà ancora la maglia biancoceleste per la stagione 26/27.

Filippo, in due anni biancocelesti, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e qualità sulla trequarti, unite ad una grande duttilità tattica che l’ha reso prezioso anche a centrocampo.

Cresciuto calcisticamente in vivai importanti come quelli di Fiorentina e Spal, il classe ’98 ha potuto mettersi in mostra soprattutto in Serie D e con maglie pesanti come quella del Piacenza, club dal quale il Treviso FBC l’ha ingaggiato nell’estate del 2024.

Nel suo curriculum, però, c’è anche la Serie C con Viterbese e Imolese: un bagaglio tecnico importante, prezioso in vista della prossima stagione, in cui mister Gorini potrà ancora contare sul suo apporto.

Artioli: «Per me è una grande soddisfazione poter fare il terzo anno a Treviso, ma è sicuramente una sfida nuova, una categoria nuova, che ci siamo conquistati sul campo e in cui entro in punta di piedi. Per me è come se fosse il primo anno: è la prima volta che faccio tre anni nella stessa società, la maglia del Treviso per me è come una seconda pelle e sento di avere ancora molto da dare. Sono convinto che i tifosi ci daranno ancora una volta una mano, come è sempre stato da quando sono qui, per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi da condividere anche con loro. C’è tutto per fare bene»

Il Treviso FBC augura a Filippo una stagione esaltante, ancora una volta con i colori biancocelesti".