Milan, i motivi per l'ottimismo con Modric: dal mercato ad Amorim e la famiglia

Pressing continuo dei rossoneri verso il fuoriclasse croato, sempre più vicino a rimanere a Milano anche nella prossima stagione

Luka Modric, attualmente in vacanza in Turchia dopo l'eliminazione della Croazia ai sedicesimi del Mondiale contro il Portogallo, è sempre più intenzionato a continuare la sua carriera da calciatore con la maglia del Milan, nonostante i 41 anni in arrivo a settembre. Il croato è svincolato poiché il precedente vincolo contrattuale con il Diavolo è scaduto, ma la dirigenza rossonera e Gerry Cardinale mostrano ottimismo per la firma di un nuovo accordo annuale a cifre contenute rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti nella scorsa stagione.

I segnali per Modric

A spingere il centrocampista verso la permanenza sono stati anche i recenti colpi di mercato Gonçalo Ramos e Mario Gila, uniti all'arrivo del tecnico Ruben Amorim: i giusti segnali per le rinnovate ambizioni. L'allenatore ha dichiarato: "Con Luka ho già parlato due volte, ma se serve una terza per convincerlo, lo farò di nuovo". Amorim ha inoltre aggiunto: "Magari Luka non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Anche il board ci ha parlato, spero di averlo, anche a breve, perché ci sarà utile soprattutto all'inizio per fare possesso".

La scelta della famiglia di Modric

La decisione è favorita anche dalla volontà della famiglia, molto legata a Milano. Da notare che la figlia tredicenne Ema gioca nel Milan femminile. Modric ha così accantonato l'ipotesi di entrare nello staff di José Mourinho al Real Madrid, preferendo continuare a giocare ancora a calcio ad alti livelli.