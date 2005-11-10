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Fiorentina, rinnovo fino al 2028 per Mirko Elia: c'è anche l'opzione per un altro anno
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Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo contrattuale del difensore Mirko Elia, quest'anno in prestito al Forlì dopo tanti anni di vivaio viola: "ACF Fiorentina comunica che il contratto del calciatore Mirko Elia è stato rinnovato fino al 30 giugno 2028 con opzione, a favore del Club, fino al 2029".
Per lui, come detto, un anno fruttuoso al Forlì, con 30 presenze nel Girone B di Serie C e anche un assist.
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