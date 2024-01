Fiorentina, salta (per ora) il trasferimento di Brekalo alla Dinamo Zagabria: i dettagli

vedi letture

Sembra essere sfumato il trasferimento di Josip Brealo in Croazia. Secondo quanto riportato dal portale croato 24sata il calciatore oggi ha salutato i compagni della Fiorentina e si è diretto all'aeroporto in attesa del via libera definitivo della Dinamo Zagabria per il viaggio in Croazia, ma rischia di dover tornare presto sui propri passi.

La squadra croata, infatti, avrebbe dovuto inviare entro le 10 tutti i documenti necessari alla Fiorentina, ma non lo ha fatto proprio perché in società si discuteva in modo approfondita della sorte dell'allenatore Sergej Jakirović. Tutto saltato quindi e, per il momento, l'ex Torino resta un giocatore della Fiorentina in attesa di capire se i fili della trattativa potranno essere riannodati nelle prossime settimane.

La squadra viola intanto per il quel ruolo sta chiudendo con Brian Rodriguez del Club America, come confermato dal suo agente Edgardo Lasalvia a Sport890: "Mi auguro che Brian stia preparando le valigie... La Fiorentina gli farà 4 anni di contratto con opzione per il quinto. Il Club America manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. E' un passo importante per lui". A fargli posto sembra poter essere Jonathan Ikone, ma Barone stamattina ha confermato che il giocatore non si muoverà.