Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Fiorentina sfida la Roma: è Garnacho l'obiettivo che Paratici vuole regalare a Firenze

La Fiorentina sfida la Roma: è Garnacho l'obiettivo che Paratici vuole regalare a Firenze TUTTOmercatoWEB
© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 17:10Serie A

(Ri)costruita la difesa e il centrocampo, adesso la Fiorentina e Fabio paratici guardano all'attacco e agli esterni che la viola sta cercando per mettere a disposizione di Fabio Grosso. A parte Gudmundsson - giocatore in uscita e che comunque non ha le caratteristiche richieste dall'allenatore - al momento i toscani non hanno alcun giocatore che possa agire in quella zona di campo ed è per questo che i prossimi sforzi saranno per coprire quelle due caselle.

Il sogno è Garnacho

I nomi fatti negli scorsi giorni sono quelli del belga del Lipsia Bakayoko, di Koleosho, di Laurienté e Volpato. paratici però ha abituato a stupire ed è per questo, fa sapere FirenzeViola.it, che il grande sogno sembra essere quello di Alejandro Garnacho. Il giocatore argentino è in uscita dal Chelsea e la Fiorentina - oltre che la Roma - ci avrebbe messo gli occhi, anche se al momento il nodo ingaggio e i soldi richiesti dai Blues per una sua partenza rappresentano un ostacolo non di poco conto.

Giorni caldi

Toccherà a Paratici tentare l’affondo decisivo prima della partenza per la tournée in Inghilterra prevista dal 24 al 31 luglio. La Fiorentina ha bisogno di ripopolare le corsie esterne in modo da svolgere nel migliore dei modi la seconda parte di preparazione estiva e iniziare la stagione con i meccanismi collaudati.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Garnacho ha scelto: vuole la Roma. Manca l'accordo con il Chelsea: la richiesta Garnacho ha scelto: vuole la Roma. Manca l'accordo con il Chelsea: la richiesta
Gasperini chiama i Friedkin: Garnacho più Moreira, la Roma studia il doppio colpo... Gasperini chiama i Friedkin: Garnacho più Moreira, la Roma studia il doppio colpo in attacco
Roma, prima offerta al Chelsea per Garnacho. E nuovi contatti per Summerville Roma, prima offerta al Chelsea per Garnacho. E nuovi contatti per Summerville
Altre notizie Serie A
"Bombazo": l'assalto dell'Italia a Pep Guardiola visto dai quotidiani in Spagna "Bombazo": l'assalto dell'Italia a Pep Guardiola visto dai quotidiani in Spagna
Napoli, tegola Buongiorno: operazione e almeno 2-3 mesi di stop Napoli, tegola Buongiorno: operazione e almeno 2-3 mesi di stop
Spagna campione, l'Argentina chiude un ciclo storico. Bagnoli, il ricordo di un vincente... TMW NewsSpagna campione, l'Argentina chiude un ciclo storico. Bagnoli, il ricordo di un vincente
Genoa, tattica e partitelle ad alta intensità: la situazione dal ritiro dei rossoblù... TMWGenoa, tattica e partitelle ad alta intensità: la situazione dal ritiro dei rossoblù
La prima Lazio di Gattuso si salva dal dischetto: due rigori di Artistico e Sana... La prima Lazio di Gattuso si salva dal dischetto: due rigori di Artistico e Sana Fernandes ribaltano l’U20
L'Udinese punta sul futuro: Matteo Palma prolunga fino al 2031 UfficialeL'Udinese punta sul futuro: Matteo Palma prolunga fino al 2031
Messi, CR7, Modric e non solo: quali giocatori non vedremo al Mondiale 2030 Focus TMWMessi, CR7, Modric e non solo: quali giocatori non vedremo al Mondiale 2030
Atalanta, Bonanomi può essere prestato in Serie B. Ci sono Sudtirol e Avellino TMWAtalanta, Bonanomi può essere prestato in Serie B. Ci sono Sudtirol e Avellino
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Vlahovic, citofona alla Juve. Ma l’ultima idea è Richarlison. Lo scudetto è lontano. Inter, cinquanta milioni per Romero. Milan bloccato senza i soldi di Leao. Via Loftus e Fofana. Napoli, colpo in difesa. Roma non molla Summerville
Primo piano
Immagine top news n.0 Galatasaray, spunta anche Pulisic: il Milan vuole blindare lo statunitense
Immagine top news n.1 Inter, c'è un'altra pretendente per Bastoni: Inzaghi lo mette nel mirino per l'Al Hilal
Immagine top news n.2 Guardiola ct dell'Italia è più di un sogno: il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto
Immagine top news n.3 Il ct, Modric, Chalobah: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Malagò: “15 giorni per convincere Maldini e Leonardo. Mancini o Pirlo? Ci sono altri nomi...”
Immagine top news n.5 L'ultimo tango di Messi: la partita più difficile non cancella niente. È stato ancora una volta il migliore
Immagine top news n.6 Il calcio ha un unico vero padrone. 18 anni da impazzire per la Spagna: 2 Mondiali e 3 Europei vinti
Immagine top news n.7 Perché la Coppa del Mondo alzata dalla Spagna è anche un po' italiana: la storia di chi la produce
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.2 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.3 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Un voto al Mondiale americano appena concluso degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Rampulla: "Non so se se può essere un grande affare il Dibu Martinez"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Alessandro Canovi: "Guardiola sarebbe segnale forte per il movimento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Bombazo": l'assalto dell'Italia a Pep Guardiola visto dai quotidiani in Spagna
Immagine news Serie A n.2 Napoli, tegola Buongiorno: operazione e almeno 2-3 mesi di stop
Immagine news Serie A n.3 Spagna campione, l'Argentina chiude un ciclo storico. Bagnoli, il ricordo di un vincente
Immagine news Serie A n.4 Genoa, tattica e partitelle ad alta intensità: la situazione dal ritiro dei rossoblù
Immagine news Serie A n.5 La prima Lazio di Gattuso si salva dal dischetto: due rigori di Artistico e Sana Fernandes ribaltano l’U20
Immagine news Serie A n.6 L'Udinese punta sul futuro: Matteo Palma prolunga fino al 2031
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, è fatta per Fila: l'attaccante ceco è arrivato in città. Domani sarà agli ordini di Nesta
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Di Pardo "Insigne porta esperienza e talento. Mi piace giocare da terzino"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, il calendario delle amichevoli: il 22 luglio sfida all'Atalanta a porte chiuse
Immagine news Serie B n.4 Modena, tegola Manquant: rottura al legamento crociato per il neo acquisto
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara non farà sconti, ma la Sampdoria vuole a tutti i costi Di Nardo per l'attacco
Immagine news Serie B n.6 Durosinmi approda al Racing Genk: la cessione più remunerativa della storia recente del Pisa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, c'è il rinnovo di contratto di Visconi: ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Lini firma un contratto d'addestramento. E si lega al club fini al 2028
Immagine news Serie C n.3 Catania, nuovo prestito in Serie D per l'esterno Chiarella: giocherà con L'Aquila
Immagine news Serie C n.4 Forlì, doppio arrivo dal Cesena: Coveri a titolo definitivo e Perini in prestito
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, arriva un attaccante dal Torino: è il mancino Dall'Aquila. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia a un passo dal grande colpo: in arrivo Rizzo Pinna dal Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al via la stagione del Napoli Women. Le parole del presidente e del neo allenatore
Immagine news Calcio femminile n.2 Una portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, si sogna un colpo a centrocampo: ipotesi Valentina Cernoia
Immagine news Calcio femminile n.5 La Lazio Women parte per il ritiro di Celano: l'elenco delle convocate dal tecnico Grassadonia
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo Femminile, Lana Clelland rinnova il contratto: continua la storia in neroverde
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 luglio 2022, la Roma prende Dybala. Firma per tre anni: "Privilegio lavora con Mourinho"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Venezia Ale Gomes
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia