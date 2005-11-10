La Fiorentina sfida la Roma: è Garnacho l'obiettivo che Paratici vuole regalare a Firenze

(Ri)costruita la difesa e il centrocampo, adesso la Fiorentina e Fabio paratici guardano all'attacco e agli esterni che la viola sta cercando per mettere a disposizione di Fabio Grosso. A parte Gudmundsson - giocatore in uscita e che comunque non ha le caratteristiche richieste dall'allenatore - al momento i toscani non hanno alcun giocatore che possa agire in quella zona di campo ed è per questo che i prossimi sforzi saranno per coprire quelle due caselle.

Il sogno è Garnacho

I nomi fatti negli scorsi giorni sono quelli del belga del Lipsia Bakayoko, di Koleosho, di Laurienté e Volpato. paratici però ha abituato a stupire ed è per questo, fa sapere FirenzeViola.it, che il grande sogno sembra essere quello di Alejandro Garnacho. Il giocatore argentino è in uscita dal Chelsea e la Fiorentina - oltre che la Roma - ci avrebbe messo gli occhi, anche se al momento il nodo ingaggio e i soldi richiesti dai Blues per una sua partenza rappresentano un ostacolo non di poco conto.

Giorni caldi

Toccherà a Paratici tentare l’affondo decisivo prima della partenza per la tournée in Inghilterra prevista dal 24 al 31 luglio. La Fiorentina ha bisogno di ripopolare le corsie esterne in modo da svolgere nel migliore dei modi la seconda parte di preparazione estiva e iniziare la stagione con i meccanismi collaudati.