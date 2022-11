Fiorentina, Sottil operato per ernia al disco: stop di circa cinque settimane

vedi letture

L'esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, è stato operato nella giornata di oggi per un'ernia al disco. Questo il report del club viola: "ACF Fiorentina rende noto che il calciatore Riccardo Sottil, dopo aver concluso senza ottenere i risultati sperati il piano terapeutico conservativo condiviso con il neurochirurgo prof. Franco Benech, è stato sottoposto dallo stesso professore, nel pomeriggio di oggi, ad intervento per ernia discale L4-L5. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani per iniziare il percorso riabilitativo. La ripresa completa dell’attività è prevista tra circa cinque settimane".