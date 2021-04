Fiorentina, su Lafont c'è l'interesse del Marsiglia in cerca di un erede di Mandanda

Il Marsiglia su Alban Lafont. Secondo quanto riportato da RMC Sport il portiere del Nantes, ma di proprietà della Fiorentina, è un'idea per raccogliere l'eredità di Steve Mandanda, destinato a retrocedere nelle gerarchie del tecnico Jorge Sampaoli. Il Nantes ha una opzione d'acquisto per 7 milioni di euro ma il portiere non sembra intenzionato a restare. Per questo l'entourage del giocatore si è attivato per trovare una soluzione e sono stati avviati i contatti con i principali club di Ligue 1.