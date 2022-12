Fiorentina, tanti rinnovi in ballo: Amrabat è la priorità, niente conferma per Venuti

vedi letture

Sono diverse le situazioni aperte in casa Fiorentina per quanto riguarda i rinnovi di contratto, a cominciare della priorità di gennaio che è senza dubbio quella di provare a far firmare Sofyan Amrabat. L'attuale accordo scade nel 2024 con opzione fino al 2025, ma i 1,8 milioni di euro di accordo economico non sono più sufficienti e dovranno essere adeguati per provare quanto meno ad allontanare i top club interessati a lui dopo il Mondiale. A gennaio potrebbe rinnovare anche capitan Biraghi, anche se ultimamente è sceso il silenzio anche su questa trattativa. Chi non rinnoverà nonostante la scadenza a giugno è Lorenzo Venuti, ormai fuori dai piani futuri della società. Altro discorso invece per Bonaventura, tra i leader della rosa che punta ampiamente a un rinnovo magari di un anno con opzione. Maggiori dubbi sul futuro di Saponara, in là con gli anni ma da sempre un fedelissimo di Italiano.