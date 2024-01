TMW Fiorentina, tentativo per Gudmundsson dopo il no per Carboni. Con Belotti sullo sfondo

Dopo settimane di attesa sul fronte attaccanti, la Fiorentina prova l'accelerata sul mercato, complice anche la cessione odierna di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato. In queste ore vi abbiamo raccontato del tentativo, andato a vuoto, con l'Inter per Valentin Carboni. Il giocatore è considerato incedibile dalla società nerazzurra che ha così rispedito al mittente la proposta da 12 milioni di euro più bonus, confermando la sua permanenza a Monza fino al termine della stagione.

Pradè e Barone però sono a caccia di rinforzi offensivi da regalare quanto prima a Vincenzo Italiano e così a stretto giro di posta dovrebbe partire una proposta in direzione Genova per Albert Gudmundsson: il Genoa dal canto suo non sembra avere intenzione di privarsi dell'islandese a metà stagione, tanto più dopo aver fatto cassa con la cessione di Dragusin al Tottenham, ma l'intenzione viola è di fare comunque un tentativo.

Sullo sfondo restano vivi gli altri nomi circolati in queste ore: uno è quello di Ruben Vargas dell'Augsburg, ma non è da escludere neanche l'arrivo di Andrea Belotti dalla Roma. Quello del Gallo potrebbe essere un nome last minute e a costi contenuti, soprattutto nel caso in cui in questi ultimi giorni di trattative dovesse lasciare Firenze Mbala Nzola.