Juve, la preparazione continua a Herzogenaurach: Tudor cerca certezze

La Juventus, ieri pomeriggio, ha lasciato Torino per spostarsi a Herzogenaurach. Da oggi la squadra lavorerà presso il centro sportivo dell’Adidas, dando così il via alla seconda fase della preparazione. Igor Tudor ha a disposizione un gruppo molto folto, avendo convocato anche giocatori in uscita come Arthur, Djaló, Douglas Luiz e Weah. All’appello mancano solo Savona e Milik, rimasti a Torino per proseguire i loro percorsi di recupero. Cabal, invece, fa parte del gruppo in Germania, visto che il suo recupero procede bene e presto Tudor potrà contare anche su di lui. Sta andando bene anche il rientro di Bremer, che ieri ha giocato 45 minuti nell’amichevole contro la Reggiana. L’obiettivo del brasiliano è quello di mettere sempre più minuti nelle gambe.

Il commento di Tudor dopo l’amichevole contro la Reggiana.

Prima di partire per la Germania, la Juventus ha giocato un’amichevole contro la Reggiana, pareggiando 2-2. Al termine della partita, Igor Tudor ha commentato, al sito del club, la prestazione dei suoi: “Quello di oggi è stato un bel test per noi, si è sentito il volume dell’allenamento fatto in settimana e di conseguenza c’è stata ovviamente tanta stanchezza. Fisicamente - come è normale che sia in questo momento - qualcuno è un po’ più avanti e qualcuno è un po’ più indietro: quello di oggi è stato un allenamento molto utile”. Tudor ha intravisto cose positive dopo una decina di giorni di lavoro molto intenso. Il tecnico croato, inoltre, si è detto felice per il rientro di Gleison Bremer: “Sono contento per il ritorno di Gleison, sicuramente ci vorrà un po’ di tempo e gli servirà giocare delle partite per tornare ai suoi livelli”.

Adesso, per la Juventus comincerà la seconda fase della preparazione e Tudor ha tracciato un primo bilancio sull’avvicinamento alla nuova stagione: “Sono soddisfatto di questi primi giorni di allenamento. Ci sono stati carichi di lavoro importanti, i nuovi arrivati si sono inseriti subito molto bene: nella squadra c’è grande applicazione e voglia di fare le cose nel migliore dei modi. Adesso siamo pronti alla seconda parte della preseason che faremo in Germania; fra tre settimane si comincia ufficialmente e lavoreremo duramente”.

Weah vicino al Marsiglia.

Mentre la squadra proseguirà la preparazione, la dirigenza lavorerà sul mercato, soprattutto per risolvere i casi più spinosi. Uno di questi è quello di Timothy Weah, che vorrebbe trasferirsi al Marsiglia. Il club francese, in queste ore, ha riallacciato i contatti con la Juventus e non perde le speranze di arrivare all’americano. Il Marsiglia sembra disposto ad acquistare Weah a titolo definitivo, e questo potrebbe sbloccare la trattativa. In ogni caso, il club francese vorrebbe spendere meno di 15 milioni. La trattativa va avanti e potrebbe sbloccarsi definitivamente nelle prossime ore.

Anche Douglas Luiz è in uscita e vorrebbe tornare in Premier League. Per lui si registra l’interesse del Nottingham Forest. Anche in questo caso, la Juventus punta a una cessione definitiva o a un prestito con obbligo di riscatto. Douglas Luiz e Weah, ieri, non erano nemmeno in panchina in occasione dell’amichevole contro la Reggiana, a testimonianza del fatto che sono ormai fuori dal progetto. Chi invece ha giocato e anche segnato è Dusan Vlahovic. La sua situazione resta intricata. La Juventus vorrebbe cederlo per non perderlo a zero la prossima estate e, soprattutto, per arrivare a Randal Kolo Muani. Il francese è determinato a tornare a Torino, ma Comolli deve convincere il PSG ad aprire alla formula del prestito. Dunque, per la Juventus saranno giorni intensi: la squadra lavorerà duramente a Herzogenaurach e la dirigenza sarà impegnata a sbrogliare le matasse di mercato.