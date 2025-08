Inter ad Appiano contro l'Under 23, valutazioni su Lookman

Amichevole in famiglia e mercato in evoluzione. Oggi alle 10.30 ad Appiano Gentile prima sgambata per la squadra di Cristian Chivu contro l’Under 23 guidata da Stefano Vecchi. Un test utile alla prima squadra per testare la condizione fisica dopo una settimana dall’inizio del ritiro. Il match alla Pinetina arriva nel mezzo della telenovela Lookman, giunta ad una prima svolta dopo il no dell’Atalanta alla proposta interista da 45 milioni.

Lookman rimane in bilico, l’Inter valuta le nuove mosse

La situazione legata ad Ademola Lookman è ancora in evoluzione. Il giocatore sta recuperando dall’infortunio e non ha partecipato all’amichevole vinta dalla Dea contro il Lipsia. L’Atalanta ha rifIutato la proposta nerazzurra e il giocatore nigeriano si è sfogato sui social mostrando tutto il suo disappunto. L’Inter valuterà se affondare ancora il colpo con la famiglia Percassi, forte della volontà dell’ex Leicester di giocare a San Siro. In caso contrario la dirigenza virerà su altri obiettivi funzionali alla metamorfosi tattica pensata da Cristian Chivu.

L'Inter e un attacco da puntellare: cosa serve per vincere

La difesa fa vincere le partite e l’attacco vende i biglietti. Un luogo comune vero a metà dato che l’anno scorso la grande difficoltà dell’Inter è stata avere un ricambio all’altezza di Lautaro e Thuram. I nerazzurri quest’anno potranno contare su Pio Esposito, ma aggiungere un altro tassello sarebbe quanto mai prezioso per riuscire ad essere competitivi ad alti livelli su tutte le competizioni. Un attaccante arriverà, anche perché Taremi rimane in uscita e Arnautovic e Correa hanno salutato da tempo Milano