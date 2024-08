Fiorentina-Venezia, le formazioni ufficiali: Richardson dal 1'. Torna Duncan da ex

Torna in campo al Franchi anche in campionato la Fiorentina di Raffaele Palladino, che dopo il pareggio per 3-3 contro il Puskas Akademia in Conference League, andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro il Venezia. Esordio assoluto per Amir Richardson, uno degli acquisti dell'estate, che andrà a comporre una mediana tutta made in Marocco con Amrabat. Ampio turnover per il tecnico viola, che sceglie Barak e Kouame sulla trequarti, alle spalle di Moise Kean. Per il resto torna in porta Terracciano, mentre in difesa ci sarà Biraghi adattato, complice la squalifica di Pongracic e il turno di riposo per Quarta.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Venezia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Amrabat, Richardson, Parisi; Barak, Kouame; Kean. Allenatore: Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco.