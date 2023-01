Fiorentina, Venuti: "Ci è mancato solo il gol. Ci stiamo lavorando da un anno. Testa alla Lazio"

Lorenzo Venuuti, terzino della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club gigliato commenta così il ko subito ieri sera al Franchi per mano del Torino: "C'è molta rabbia e molta amarezza, perché dopo un primo tempo un po' spento, nella ripresa c'è stata una gara a senso unico, abbiamo giocato sempre nell'area del Torino. E' mancato solo il gol e questo ci fa molto arrabbiare, lavoriamo da un anno per migliorare questo aspetto che potrebbe farci fare il salto di qualità. Il Torino lo sappiamo, è una squadra tosta che spesso ti costringe a giocare male. Dobbiamo analizzare questa sconfitta con il mister, per capire come migliorare. La testa è già alla prossima partita con la Lazio".