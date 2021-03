"Flop europei? Il calcio italiano non è in crisi". Rivedi Pellegrini alla vigilia dello Shakhtar

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato delle voci sul flop delle italiane in Europa dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Dal mio punto dio vista in Italia non si è abbassato il livello, quest'anno stiamo vedendo un campionato molto combattuto dopo l'egemonia della Juve. La Serie A è uno dei campionati più difficile. Il flop europeo è soggettivo e dipende dalle singole squadre. Vogliamo vincere domani e andare avanti in Europa League".