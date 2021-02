Fonseca e la rinascita di Spinazzola: "Favorito dal modulo, ecco il segreto della sua stagione"

Cos'è cambiato in Leonardo Spinazzola dopo la mancata cessione all’Inter? "Un po’ è stato il modulo, un po’ la mancata cessione. Il modulo è importante perché lo favorisce, è questo il principale motivo della sua stagione. Giocando tanto, poi, il calciatore acquista fiducia... Spinazzola sta facendo un bellissimo campionato", ha risposto in conferenza stampa mister Paulo Fonseca sulla bella novità Spinazzola nello scacchiere titolare dei giallorossi in questo 2020-2021 (e non solo).