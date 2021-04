Fonseca: "Qui sui giovani c'è un problema culturale. Però alla Roma giocano..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche del minutaggio dei giovani in campionato e nella lega italiana. "E’ un problema culturale, di necessità. Non possiamo dimenticare che la Serie A è uno dei campionato più forti d’Europa e del mondo. In Olanda o Portogallo non hanno il potere d’acquisto dei principali campionati d’Europa e sono obbligati a formare i giocatori. In Italia è diverso. Qui a Roma abbiamo un esempio però con Kumbulla, Calafiori, Villar".

