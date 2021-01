Fonseca scioglie in anticipo le riserve: "Mirante non sta bene, con l'Inter gioca Pau Lopez"

Diversamente dal solito, oggi mister Paulo Fonseca ha sciolto in anticipo le riserve sul portiere titolare della Roma nella sfida in programma domani contro l'Inter. "Mirante non sta bene, si è allenato ma ha sentito un fastidio. Contro l'Inter gioca Pau Lopez", sono state infatti le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa.

Senza Mirante, chi diventa il secondo?

"Fuzato. Sarà con noi domani".