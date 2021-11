Fra l'Inter e Brozovic resta distanza sul rinnovo. Ma in casa nerazzurra prevale l'ottimismo

Riprendendo le parole di ieri di Beppe Marotta prima di Inter-Napoli, il quotidiano Tuttosport spiega come in casa nerazzurra ci sia un moderato ottimismo per ciò che riguarda il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Dopo il primo incontro con l'entourage del giocatore mercoledì scorso permane comunque distanza, con Brozo che chiede 7 milioni netti a stagione e l'Inter che arriva massimo a 5,5 più bonus fino a 6 milioni. Una forbice ancora importante, ma che l'Inter spera di ridurre nel corso delle prossime settimane.