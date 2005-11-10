Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone, cresce il valore di Palmisani: da 8-9 milioni a 20. La Juventus resta vigile

Frosinone, cresce il valore di Palmisani: da 8-9 milioni a 20. La Juventus resta vigile TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 07:10Serie A

La Juventus non molla la presa su Lorenzo Palmisani. Il portiere del Frosinone resta un giocatore monitorato dagli uomini della Continassa per il futuro. Il 22enne si sta ben disimpegnando con la maglia del Frosinone, protagonista insieme alla squadra di Massimiliano Alvini di un ottimo inizio di stagione. E non solo. La crescita del ragazzo prosegue anche in Under 21 dove c'è il ct Silvio Baldini che crede molto nelle sue potenzialità.

Il prezzo lievita

Con le ottime prestazioni del ragazzo però sale anche il costo che la società ciociara applicherà al suo cartellino. Se per la scorsa estate i gialloazzurri avevano messo un prezzo di circa 8-9 milioni di euro, adesso (con il rinnovo fino al 2031 insieme a quanto fatto vedere finora) si potrebbe arrivare a circa 20 milioni. I bianconeri sarebbero comunque i primi ad essersi mossi su di lui.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, la questione portiere è sempre aperta. Il punto su Vicario, Palmisani e Alisson
Immagine news 2
I genitori di Palmisani: "Per noi prima la Juve, poi tutto il resto. Sarebbe un sogno"
Immagine news 3
Papà Palmisani: "A 9 anni decise di giocare in porta: io gliel'avevo sconsigliato"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:59 Serie A
Genoa, El Shaarawy: "De Rossi sempre stato un riferimento. Sogno un gol sotto la Nord"
Immagine news 2
09:54 Serie A
Novellino: "Ero interista, ma il Milan offri di più. Grato a Liedholm, Baresi simpaticissimo"
Immagine news 3
09:37 Serie A
Frosinone, Calò: "Alvini mister molto diretto e chiaro. Una ventata di aria fresca"
Immagine news 4
09:26 Serie A
Ceferin: "Stadi vecchi in Italia? Questione di modello, Euro 2032 occasione per migliorarlo"
Immagine news 5
09:15 Serie A
Donadoni sostiene Romano: "Ragazzo su cui puntare, ma non può essere il salvatore"
Immagine news 6
09:05 Serie A
Italia, domani la sfida alla Turchia: Mancini divide il gruppo in due. Chi rimane a Coverciano
Immagine news 7
08:44 Serie A
Bologna, si ferma Holm: sguardo agli svincolati. Da Darmian al sogno Carvajal, tutti i nomi
Immagine news 8
08:32 Serie A
Caso Malagò, Giunta al lavoro: dopo la Nations League decisone sul commissariamento
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, pronto l’assalto a Palmisani. Per il centrocampo riflettori su Bakola. E a gennaio attenzione a Aït-Nouri. Inter, stallo per il rinnovo di Cala. Prende quota l’ipotesi Romano. Capitolo portiere: l’ultima idea è Beltran del River
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, domani la sfida alla Turchia: Mancini divide il gruppo in due. Chi rimane a Coverciano
Immagine top news n.1 Caso Malagò, Giunta al lavoro: dopo la Nations League decisone sul commissariamento
Immagine top news n.2 Ceferin sul caso Malagò: "Euro 2032 a rischio? Le ingerenze minano la fiducia dell'Uefa"
Immagine top news n.3 Archiviato il dramma Belgio, Mancini pensa a 5 cambi per Turchia-Italia: torna anche Bastoni
Immagine top news n.4 Caos Manchester City, Al Mubarak scrive ai tifosi: "Fiducia totale nella nostra innocenza"
Immagine top news n.5 Niente ultima di Messi per Dybala e Molina. La Roma ha deciso: resteranno a Trigoria
Immagine top news n.6 A Roma mattinata di allenamento e pensieri per l'Italia di Mancini. Dopo il ko col Belgio testa alla Turchia
Immagine top news n.7 Bologna, Sartori: "Voci sbagliate, non scappo. 2 punti in 5 gare? Troppo pessimismo cosmico"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Juventus ha ben chiari i due ruoli da rinforzare a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A poche ore dal debutto, ecco come sta nascendo la nuova Italia di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 L'esempio di Elena Pero e Igor Protti per l'Italia di Mancini. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pazza Udinese Alaba! Pozzo e un colpo da prima pagina
Immagine news podcast n.4 Allegri ha trovato solo metà della ricetta per far svoltare il Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Corsa Champions, chi rischia di rimanere fuori? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Se si conferma ad alti livelli, Palmisani può essere uno da Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, De Paola: "Serve entrare in Champions ma è a rischio implosione"
Serie A
Immagine box news Serie A Genoa, El Shaarawy: "De Rossi sempre stato un riferimento. Sogno un gol sotto la Nord"
Immagine box news Serie A Novellino: "Ero interista, ma il Milan offri di più. Grato a Liedholm, Baresi simpaticissimo"
Immagine box news Serie A Frosinone, Calò: "Alvini mister molto diretto e chiaro. Una ventata di aria fresca"
Immagine box news Serie A Ceferin: "Stadi vecchi in Italia? Questione di modello, Euro 2032 occasione per migliorarlo"
Immagine box news Serie A Donadoni sostiene Romano: "Ragazzo su cui puntare, ma non può essere il salvatore"
Immagine box news Serie A Italia, domani la sfida alla Turchia: Mancini divide il gruppo in due. Chi rimane a Coverciano
Immagine box news Serie B Siano: "Cesena la mia seconda casa. Prima la salvezza, ma non ci poniamo limiti"
Immagine box news Serie B Avellino, l'ex Alessio: "Negli anni '80 era l'orgoglio di un territorio, tifo unico per intensità"
Immagine box news Serie B Modena, Caso: "Sono contentissimo del rinnovo, voglio continuare così"
Immagine box news Serie B Cremonese, Licina convocato dalla Germania U20: il club chiede di trattenerlo
Immagine box news Serie B Ascoli, Venuti ancora in bilico: la condizione fisica frena la decisione
Immagine box news Serie B Arezzo, il presidente Manzo: "La strada è quella giusta. Possiamo crescere"
Immagine box news Serie C Giana Erminio, Parma: "Tutti volevano la vittoria. Non c'è stata ma sono sicuro che arriverà"
Immagine box news Serie C Serie C, 7ª giornata: riflettori su Pescara-Spezia. Il programma completo
Immagine box news Serie C Perugia, Diana: "Lo stato atletico del gruppo è migliorato, questa è la strada giusta"
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: "La Pergolettese si è difesa bene. E' stata una gara difficile"
Immagine box news Serie C Sambenedettese, silenzio stampa dopo il ko col Campobasso. Contestato Boscaglia
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli: "Non dobbiamo guardare gli altri, pensiamo a noi. Anzolin? Gara incredibile"
Immagine box news Pronostici Pronostico Inghilterra-Spagna, la rivincita della finale di Euro 2024
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Belgio
Immagine box news Pronostici Pronostico Turchia-Francia, inizia l'era Zidane sulla panchina dei Bleus
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, oggi il big match Inter-Fiorentina. Il programma della 1ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Italia, così fa male: Azzurrine ko ai rigori dalla Colombia nella finale per il bronzo
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, buona la prima per il Como 1907: battuto 4-1 il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, tra Lazio e Parma finisce 0-0: il programma della prima giornata
Immagine box news Calcio femminile La Juventus Women inizia con una vittoria la nuova stagione: 3-1 in rimonta contro il Napoli
Immagine box news Calcio femminile Sara Meini (Rai): "Calcio femminile, riparte la Serie A. Con il sorriso e qualche battaglia ancora da vincere"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Mancini, per farsi perdonare ha un solo modo…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 settembre 2005, Ronaldinho sigla una tripletta con il Barcellona... All'Udinese in Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 difensori da acquistare alla riparazione
Sportissimo
Newsticker
26/09 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
25/09 Italia-Belgio 0-2, parte in salita l’avventura di Mancini
24/09 Inter, secondo utile consecutivo: 22,7 milioni e patrimonio netto di nuovo positivo
23/09 La terza maglia dell’Udinese debutta alla Fashion Week
21/09 Ma era bello il calcio di Mazzola o è brutto il nostro? Ripartono Milan e Juve, cade il Como