Frosinone, cresce il valore di Palmisani: da 8-9 milioni a 20. La Juventus resta vigile
La Juventus non molla la presa su Lorenzo Palmisani. Il portiere del Frosinone resta un giocatore monitorato dagli uomini della Continassa per il futuro. Il 22enne si sta ben disimpegnando con la maglia del Frosinone, protagonista insieme alla squadra di Massimiliano Alvini di un ottimo inizio di stagione. E non solo. La crescita del ragazzo prosegue anche in Under 21 dove c'è il ct Silvio Baldini che crede molto nelle sue potenzialità.
Il prezzo lievita
Con le ottime prestazioni del ragazzo però sale anche il costo che la società ciociara applicherà al suo cartellino. Se per la scorsa estate i gialloazzurri avevano messo un prezzo di circa 8-9 milioni di euro, adesso (con il rinnovo fino al 2031 insieme a quanto fatto vedere finora) si potrebbe arrivare a circa 20 milioni. I bianconeri sarebbero comunque i primi ad essersi mossi su di lui.