A Frosinone va in scena la sagra degli errori difensivi: 3-2 sul Sassuolo dopo 45 minuti

Partenza scoppiettante allo Stirpe nella sfida tra Frosinone e Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A. I padroni di casa sbloccano il risultato al 9' con Calò, bravo a sfruttare una palla recuperata da Masini davanti al portiere (errore di Bakola) e a battere Muric con una conclusione potente dall'interno dell'area. Il Sassuolo prova a reagire e trova il pareggio al 14': Bakola si fa perdonare e serve Berardi, che supera Palmisani anche grazie a un rimpallo favorevole e deposita il pallone in rete. Al 16' il Frosinone firmerebbe nuovamente il vantaggio con il solito Kvernadze, ma la rete viene annullata dopo l'intervento del VAR per una posizione di fuorigioco del georgiano.

Raimondo firma la doppietta e porta il Frosinone sul 3-1

I ciociari continuano comunque a spingere e al 26' tornano avanti: su un pallone messo al centro da Calò, Muric non riesce a trattenere la sfera e Raimondo ne approfitta per segnare il 2-1. Quattro minuti più tardi, al 30', arriva anche il tris: un'incertezza difensiva di Caleta-Car e un'uscita imprecisa di Muric spalancano la porta all'attaccante, che firma la doppietta personale e raggiunge Malen in vetta alla classifica cannonieri con 6 centri complessivi. Il Frosinone sembra avere il controllo della gara, mentre il Sassuolo fatica a contenere le iniziative offensive degli avversari.

Thorstvedt riapre la partita, finale tutto da vivere

Il Sassuolo, però, non si arrende e al 37' accorcia le distanze con Thorstvedt, che sfrutta una sponda di Esposito e batte Palmisani con un diagonale mancino. Il gol del 3-2 riaccende le speranze della formazione emiliana e rende più intenso il finale di primo tempo. Raimondo sfiora la tripletta al 39', ma Muric questa volta riesce a respingere la conclusione. Dopo un avvio ricco di occasioni ed errori difensivi, la sfida resta aperta e promette un secondo tempo altrettanto combattuto.