Lecce, Fruchtl sui rigoristi: "Morente e Berisha i migliori. Falcone? Merita di giocare"

Il secondo portiere del Lecce, Christian Früchtl, ha rilasciato una intervista a "Piazza Giallorossa", su TeleRama. Fra le altre cose il classe 2000 ha parlato anche della concorrenza con Falcone per difendere i pali della squadra di Eusebio Di Francesco: "Essere il secondo portiere è dura" - le sue parole raccolte da Pianetalecce.it - "Wladimiro (Falcone, ndr) però sta giocando molto bene, ha 5 clean sheet, che sono merito suo e del lavoro di squadra. Poi è certo che io voglia giocare, sto facendo del mio meglio in allenamento per farmi trovare pronto qualora avessi un'opportunità".

Sulla capacità del Lecce di difendersi con più incisività, Fruchtl spiega come a fare la differenza sia soprattutto il modo di allenarsi della squadra con lo staff di Di Francesco: "Nel corso di ogni allenamento ci dividiamo in due gruppi" - racconta - ". Per i movimenti difensivi ci alleniamo con il secondo allenatore, Fabrizio Del Rosso. Ognuno sa quello che deve fare nel campo. Ci alleniamo veramente tanto per questo. L'importante è non prendere gol. Puoi segnarne, ma non devi prenderne".

Sui nuovi arrivati dal mercato, spiega: "Quando chi hai davanti gioca molto bene è difficile entrare, ma loro sono pronti per quando arriverà la loro occasioni. Gaspar andrà in Coppa d'Africa. Alcuni di loro avranno l'opportunità per sostituirlo. Siebert? Credo sia un ottimo giocatore. Lo hanno comprato per una ragione, ma ci vuole tempo per adattarsi alla Serie A. Il suo tempo arriverà, specialmente quando Gaspar giocherà per la Coppa d'Africa". Infine una battuta sui migliori rigoristi in allenamento: "Morente e Berisha", i suoi nomi.