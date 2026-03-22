Fullkrug ieri è tornato titolare nel Milan: "Di nuovo in pista! Grande emozione a San Siro!"

"Di nuovo in pista! Grande emozione a San Siro! Dai Rossoneri!". Niclas Fullkrug, tornato titolare ieri a San Siro, ha festeggiato così su Instagram la vittoria del Milan contro il Torino per 3-2.

Le parole di Massimiliano Allegri su Fullkrug

"Nel primo tempo ha avuto un po’ di difficoltà. I giocatori che giocano poco, che entrano… non è facile. Nel secondo tempo ha fatto meglio. È normale che, come Jashari che dopo domenica è stato un po’criticato, quando non hai continuità giocare dopo diventa più difficile, proprio come struttura fisica. Invece Ricci, per la sua fisicità e la sua mentalità, è uno che se lo metti dall’inizio o nell’ultima mezz’ora riesce subito a entrare in clima partita. Ci sono giocatori che fanno un po’ più difficoltà, ma poi Fullkrug ha fatto un bel secondo tempo".

La pagella di Fullkrug su TMW

Fullkrug 5 - Torna titolare dopo due mesi, causa infortunio di Leao. Appare arrugginito, non riesce a rendersi pericoloso e fatica anche a fungere da sponda per il compagno di reparto.