Futuro Pjanic: giocatore e club tranquilli, un eventuale addio potrà essere solo in prestito

L'interessamento per Miralem Pjanic da parte di Chelsea e Inter potrebbe non avere conseguenze immediate sul futuro del bosniaco. Sport infatti rivela sul proprio sito che a Pjanic non dispiacerebbe continuare a Barcellona, perché è convinto che la sua opportunità possa arrivare, anche se l'altissimo ingaggio lo rende una "riserva" scomoda per il club. Allo stesso tempo, l'ex Juve ha una valutazione molto alta, dovuta al suo prezzo di acquisto della scorsa estate, quindi il prestito sarebbe l'opzione più praticabile in questo momento per un suo eventuale addio alla Catalogna. Una volta terminata la stagione, verranno analizzate tutte le opzioni possibili, anche se c'è molta tranquillità da entrambe le parti.