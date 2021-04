Galeone: "Tra Allegri e Agnelli non ci sono attriti. Non escluderei il ritorno a priori"

vedi letture

Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “È sicuro di tornare a giugno, avrà qualcosa in mano. L’ho sentito molto deciso, i rapporti con agnelli sono ottimi, quando ha lasciato non c’erano attriti, non si sono abbandonati completamente. Non so se il ritorno sia possibile, ma non lo escluderei a priori”.