Gambia, il CT Saintfiet su Barrow: "Può diventare uno dei migliori nel calcio europeo"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, il CT del Gambia Tom Saintfiet parla così del suo pupillo Musa Barrow: "È un ragazzo particolare, bravo, a volte anche timido. Un giovane uomo fantastico che è migliorato molto negli ultimi anni. Prima all’Atalanta e adesso a Bologna, cresce per diventare un giocatore molto potente".

Prima punta o esterno?

"Dipende dal sistema di gioco. Può giocare sulla sinistra, può giocare al centro, ala o attaccante. Secondo me dà tanto nel 4-4-2 dietro la prima punta. Non lo vedo come un finalizzatore vero e proprio. Ma ovviamente dipende dal tipo di gioco e dal tipo di avversario: queste sono tutte cose che influenzano il modo di giocare. Tuttavia per me il suo meglio lo dà quando parte dalla fascia sinistra e poi si accentra"

Sono uscite voci che il Real Madrid tiene d’occhio Barrow. Ne è stupito?

"Non sono sorpreso. Musa è un giocatore di talento. Non si conoscono i suoi limiti. Può diventare uno dei migliori giocatori offensivi nel calcio europeo".