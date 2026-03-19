Gare israeliane in Palestina, la FIFA: "Nessuna azione, status Cisgiordania questione irrisolta"

Nel consiglio FIFA svolto oggi a Zurigo, la confederazione calcistica mondiale ha finalmente risposto alla richiesta presentata dalla Federcalcio palestinese in occasione del 74° Congresso FIFA e della successiva richiesta del Consiglio della FIFA alla Commissione Governance, Audit e Conformità (GACC), di indagare sulla partecipazione alle competizioni israeliane di squadre di calcio israeliane che si presume abbiano sede nel territorio della Palestina.

Le conclusioni sono le seguenti: “la FIFA non dovrebbe intraprendere alcuna azione dato che, nel contesto dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti degli Statuti FIFA, lo status giuridico definitivo della Cisgiordania rimane una questione irrisolta e altamente complessa ai sensi del diritto internazionale pubblico.

La FIFA dovrebbe continuare a promuovere il dialogo e offrire mediazione tra la Federcalcio palestinese e la Federcalcio israeliana a livello operativo. In questo contesto, la FIFA continuerà a facilitare un impegno strutturato e a monitorare gli sviluppi”.