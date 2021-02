Gasperini lo elogia, Zidane risponde: "Per fortuna non gioco, oramai sono cotto"

vedi letture

Zinedine Zidane risponde agli elogi di Gian Piero Gasperini delle scorse ore, nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Real Madrid: "E' felice perché non gioco? Meno male che non gioco, sono cotto non posso più giocare... (ride, ndr) Scherzi a parte, Gasperini ha fatto un ottimo lavoro con l'Atalanta. Quando ero alla Juve lui allenava la Primavera. Ha fatto delle grandi cose e mi piace come allenatore".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Zinedine Zidane alla vigilia di Atalanta-Real Madrid