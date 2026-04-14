Gelo Ranieri-Gasperini: lo stallo frena anche Totti. Rientro alla Roma congelato

Un botta e risposta a favore di telecamere è bastato per scoperchiare un segreto noto a molti. Claudio Ranieri non le ha mandate a dire a Gian Piero Gasperini nel prepartita contro il Pisa, l'ex Atalanta ha detto la sua in conferenza stampa. E il rapporto fra i due (e Massara) potrebbe avere ripercussioni anche per quanto riguarda il tanto atteso rientro in società da parte di Francesco Totti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, dopo la cena avuta con il tecnico ormai 40 giorni fa, l’ex capitano non ha ricevuto ulteriori chiamate da Trigoria per parlare dei dettagli sul suo inserimento nella dirigenza del club. In questi giorni Totti si trovava in vacanza alle Bahamas e attendeva un segnale da parte dei Friedkin.

Secondo il quotidiano sarebbe stato disposto ad accettare anche il ruolo da ambasciatore. Al momento però sul fronte-Totti sembra essere tutto fermo, anche se solo qualche settimana fa la fumata bianca sembrava essere ormai questione di tempo. E la cena con Gasperini e Candela? Una mossa della quale non era stata informata la dirigenza a quanto pare. I contatti fra Totti e la Roma potrebbero riprendere a fine stagione, quando sarà più chiara la situazione in dirigenza.