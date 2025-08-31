Ufficiale Entella, che colpo in attacco! Dal Genoa arriva in prestito David Ankeye

Colpo in attacco per l'Entella. La formazione biancoceleste ha annunciato l'ingaggio di David Ankeye dal Genoa. A darne l'annuncio è la stessa società chiavarese con un comunicato diramato sul sito ufficiale:

"L’Entella ha un nuovo centravanti, è David Ankeye, classe 2002 che arriva in prestito dal Genoa. L’attaccante nigeriano, la scorsa stagione al Rapid Bucarest, era stato prelevato dai rossoblu nel gennaio 2024 dallo Sheriff, squadra con cui è sceso in campo nei preliminari di Champions League e di Europa League, mettendo a referto 3 gol in 10 presenze europee.

Fisicità e corsa. Benvenuto a Chiavari David".