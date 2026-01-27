Ankeye dà l'addio alla Virtus Entella, torna al Genoa e riparte. Fino a giugno è a Cipro
Terminata in anticipo l'avventura alla Virtus Entella, in Serie B, per l'attaccante nigeriano David Ankeye (23 anni), che ha fatto ritorno al Genoa solo in via temporanea, ripartendo subito per una nuova esperienza altrove.
Dalla serie cadetta italiana, il classe 2002 Ankeye, di proprietà del Grifone si trasferisce nella prima divisione di Cipro, dove il Krasava lo ha appena annunciato come suo nuovo calciatore fino al mese di giugno, avendolo rilevato con la formula del prestito secco.
Nella prima parte della stagione, in cui ha vestito la maglia della Virtus Entella, per Ankeye c'è stato poco spazio. Per lui 9 presenze nell'attuale campionato di Serie B, delle quali però appena 2 tra i titolari. In totale il 23enne ha raccolto 219 minuti con la squadra biancazzurra di Chiavari.
