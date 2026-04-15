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Genoa, da Malinovskyi a Ekuban: dopo Sabelli chi è che può rinnovare il contratto

Genoa, da Malinovskyi a Ekuban: dopo Sabelli chi è che può rinnovare il contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 10:55Serie A
Andrea Piras

Con il successo contro il Sassuolo il Genoa ha posto le basi per costruire la propria salvezza. L'aritmetica ancora non c'è ma i 36 punti in classifica fanno certamente ben sperare per le ultime giornate di campionato. Si respira ottimismo anche se l'imperativo è chiudere al meglio la stagione cercando magari di togliersi qualche soddisfazione. Se sul campo l'obiettivo è di finire in crescendo, in società si pensa invece ai rinnovi. Sono diversi infatti i giocatori che hanno il contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Da Malinovskyi a Messias
Alcuni sono già stati ufficializzati come per esempio Stefano Sabelli. Domenica un colpo di tacco fondamentale nell'azione del 2-1 contro i neroverdi, lunedì l'ufficialità. L'esterno rossoblù infatti ha rinnovato fino al 2028 con il club più antico d'Italia. E fra i giocatori che potrebbero estendere la loro avventura all'ombra della Lanterna ci sono Caleb Ekuban, anche lui in scadenza a giugno ma con opzione fino al 2027 a cui è stato offerto un biennale, Ruslan Malinovskyi, anche lui potrebbe rinnovare fino al 2028, e Junior Messias, rinnovo in vista fino al 2027.

Le altre situazioni
Da valutare invece le situazioni di Aaron Martin e Nicola Leali. Il difensore spagnolo, come Ekuban, ha un'opzione di rinnovo automatico fino al 2027 non ancora esercitata, mentre il contratto del portiere terminerà il prossimo 30 giugno come quello di Benjamin Siegrist e Daniele Sommariva. Restando in tema portieri per Justin Bijlow c'è un'opzione per estendere il contratto fino al 2029.

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