Genoa, De Rossi: "Meritavamo di vincere. Nazionale? Basta negatività, sosteniamola"

“Sto provando un mix di sensazioni. Sono orgoglioso della prestazione dei miei calciatori, è questa la strada giusta. Secondo me anche il pareggio sarebbe stato stretto per quanto prodotto, abbiamo lavorato tanto e oggi avremmo meritato di vincere. Con i tre punti saremmo stati quasi salvi, un vero peccato. Ho chiesto al Genoa coraggio e voglia di fare gol, andare alla sosta con un risultato positivo ci avrebbe dato una spinta ulteriore. Si può mettere in preventivo di concedere un’occasione all’Udinese, avversario di qualità, ma a noi è mancato quel guizzo associato a un pizzico di fortuna. Il rigore? A volte le revisioni al VAR ti tolgono qualcosa: stavamo per calciare un rigore, lo hanno tolto e c’era un precedente con questo arbitro che aveva alzato il livello d’attenzione. Dal campo non sempre hai la lucidità per accettare le decisioni e per capire cosa stia succedendo. Forse abbiamo perso un po’ di tranquillità, ma ormai ogni squadra si è abituata a giocare col VAR e non bisogna mai perdere lucidità”. Queste le dichiarazioni a DAZN del tecnico del Genoa Daniele De Rossi.

Al tecnico rossoblu si chiede se abbia telefonato a Gattuso a pochi giorni dalla sfida dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: “L’ho sentito un paio di volte, ho chiamato anche Bonucci. Tutta Italia aspetta da mesi questa partita, più si avvicina e più aumenta quell’adrenalina che i calciatori conoscono bene. Spero che tutti diano un apporto importante senza criticare sempre come accaduto oggi quando è uscita la lista dei convocati. Portiamo un granello di sabbia di positività, basta rompere le scatole con questa negatività italiana che emerge specialmente quando la posta in palio conta tanto. Gattuso è quello che più di tutti vuole portarci ai mondiali”.