Ufficiale Genoa, ecco l'annuncio del rinnovo di Sabelli. La nota e tutti i dettagli

Il Genoa, dopo l'importante successo contro il Sassuolo nell'ultimo turno di Serie A, ha iniziato la settimana con un importante rinnovo di contratto. Il Grifone ha infatti annunciato la firma di Stefano Sabelli fino al giugno del 2028. Questa la nota ufficiale:

"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Stefano Sabelli. Arrivato a Genova nell’estate del 2021, Stefano prolunga l’avventura in maglia rossoblù con cui ha collezionato 123 presenze ufficiali e realizzato un gol, conquistando una promozione in Serie A nella stagione 2022/23. Giocatore duttile e di personalità, tra i leader nello spogliatoio, Sabelli si è legato al club fino a giugno 2028.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre con un’anima si creano con giocatori che hanno un’anima. Stefano conosce il Genoa come pochi altri, è molto stimato dal nostro allenatore, dallo staff, dai compagni di squadra e dai tifosi. Con lui continueremo a costruire il Genoa che tutti vogliamo”.

Stefano Sabelli alla sua quinta stagione con il Grifone: “E’ un onore per me continuare a indossare la maglia del club di calcio più antico in Italia. Ringrazio il presidente e la società, mister, staff, compagni e tifosi, per le testimonianze di affetto, i valori e la carica che mi trasmettono. Alè Genoa!"".