Sabelli: "A Roma entravi in spogliatoio e trovavi Totti e De Rossi. Al Genoa ci siamo io ed Ekuban"

Gli inizi alla Roma con Alberto De Rossi in panchina, il presente e il futuro al Genoa con il figlio Daniele. A pochi giorni dal prolungamento di contratto con il Grifone fino al 2028, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport il terzino Stefano Sabelli elogiando i due allenatori: "Per me sono persone speciali. De Rossi lo conoscevo come giocatore perché quando ero nelle giovanili della Roma ci allenavamo con i grandi: lui era informatissimo su tutti i risultati di noi ragazzi. E poi era un allenatore in campo, non avevo dubbi che sarebbe diventato così bravo. Abbiamo un bellissimo rapporto, ci capiamo, sono contento di averlo qui"

"L’amore che ha per questo lavoro è forte", continua Sabelli. "De Rossi ha un’aura incredibile. Quando entravo nello spogliatoio della Roma c’erano lui e Totti, oggi i ragazzi del Genoa trovano me e Ekuban, non è proprio la stessa cosa… Ma cerchiamo di trasmettere ai più giovani valori e senso di appartenenza che, ammetto, non sempre vedo nel calcio".

Infine, il giocatore ha parlato anche degli obiettivi del club: "Il primo obiettivo deve essere sempre quello di mantenere il Genoa in A senza patemi. Non bisogna mai abbassare la guardia, avete visto cosa è successo alla Fiorentina? Investi e bastano un paio di cose che vanno male e ti ritrovi nella lotta per non retrocedere. Poi, visto che la nostra è una società in crescita, dobbiamo continuare ad avere l’obiettivo di vincere sempre, ogni partita, partendo da una salvezza tranquilla".