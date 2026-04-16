Genoa, Sabelli si racconta a Il Secolo XIX: "Il mio tacco? Nato da ragazzo"

L'intervista a Stefano Sabelli trova oggi spazio sulla prima pagina de Il Secolo XIX: "Genoa, Sabelli si racconta. Lo chiamavano 'Sabellao': 'Il mio tacco? Nato da ragazzo'", si legge nell'anticipazione proposta dal quotidiano ligure.

Il terzinonei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto con il Genoa fino a giugno 2028: "E’ un onore per me continuare a indossare la maglia del club di calcio più antico in Italia. Ringrazio il presidente e la società, mister, staff, compagni e tifosi, per le testimonianze di affetto, i valori e la carica che mi trasmettono. Alè Genoa!", le parole usate per 'festeggiare' il prolungamento dal terzino classe 1993, arrivato in rossoblu nell’estate 2021 (ha collezionato 123 presenze con il Grifone e ha segnato un gol).

Diego Lopez, chief of football del Genoa, ha invece spiegato così i motivi che hanno spinto il club a presentare la proposta di rinnovo: “Le squadre con un’anima si creano con giocatori che hanno un’anima. Stefano conosce il Genoa come pochi altri, è molto stimato dal nostro allenatore, dallo staff, dai compagni di squadra e dai tifosi. Con lui continueremo a costruire il Genoa che tutti vogliamo".