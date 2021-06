Genoa, idea Benatia per la difesa di Ballardini. Piace anche Andrea Conti

Secondo quanto riferito da Primo Canale, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Mehdi Benatia a cui non dispiacerebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Qatar. I rossoblu hanno già sondato il terreno anche per Andrea Conti che tornerà al Milan dopo il prestito al Parma ma che non resterà in rossonero.