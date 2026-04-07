Genoa, ritorna la maledizione degli 11 metri: quarto rigore sbagliato, il sesto su 10 in due anni

Una maledizione lunga 11 metri. Tanto dista fra il dischetto e la linea di porta. Non è certamente fortunato il Genoa sui calci di rigore. Anche all'Allianz Stadium, la formazione di Daniele De Rossi fallisce un penalty che avrebbe potuto rimetterla in corsa sul campo difficile della Juventus. Il punteggio era di 0-0, Aaron Martin si presenta alla battuta ma Di Gregorio respinge. Il rigorista Ruslan Malinovskyi aveva da poco lasciato il campo e Tommaso Baldanzi, che avrebbe potuto calciato, al termine del match ha dichiarato con grande onestà e spirito di gruppo: "Aaron mi ha detto che voleva calciare lui, ma i rigori si calciano e si sbagliano. Non è un problema".

Solo quattro rigori segnati su otto a favore

E l'errore di Torino è il quarto complessivo di questa stagione su otto assegnati. Esattamente il 50%. Dei quattro realizzati tre sono stati proprio del centrocampista ucraino e uno da Junior Messias contro la Roma. Gli errori, oltre quello dell'esterno spagnolo, sono stati di Cornet contro il Parma (match finito 0-0), di Colombo contro la Fiorentina (altro pareggio ma per 2-2) e di Stanciu a San Siro nella sfida pareggiata per 1-1 contro il Milan.

L'anno scorso due rigore su due falliti

Tornando indietro di un altro campionato le massime punizioni che il Genoa ha ricevuto a favore sono state solamente due ed entrambe fallite che fanno salire il dato a sei rigori sbagliati su dieci in due campionati, il 60%. Il primo errore fu di Messias contro l'Inter, pallone poi ribadito in rete sulla respinta di Sommer, e di Pinamonti nella gara poi vinta comunque 2-0 con reti di De Winter e Vasquez contro il Monza sempre al "Ferraris".