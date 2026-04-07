Giovedì Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina: gli arbitri designati

L'unico giorno in cui si può ancora assistere a squadre di Serie A impegnate nelle coppe europee è il giovedì, con Bologna e Fiorentina ancora in corsa rispettivamente in Europa League e Conference.

Sono stati designati gli arbitri delle due partite in salsa inglese che attendono Bologna e Fiorentina. Per la sfida casalinga dei rossoblù contro l'Aston Villa è stata nominata una squadra totalmente svizzera, tra campo e sala VAR, con in campo a dirigere il signor Scharer. E poi, invece, Crystal Palace-Fiorentina sarà diretta dal lituano Rumsas, coadiuvato da tutti connazionali in campo e dal duo di olandesi Dieperink e Blank in sala VAR.

BOLOGNA vs ASTON VILLA

[Europa League, andata quarti di finale, ore 21:00]

Arbitro: Sandro Schärer SUI

Assistenti: Stéphane De Almeida SUI e Jonas Erni SUI

Quarto uomo: Anojen Kanagasingam SUI

Video Assistant Referee: Fedayi San SUI

Assistente Video Assistant Referee: Lukas Fähndrich SUI

CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA

[Conference League, andata quarti di finale, ore 21:00]

Arbitro: Donatas Rumšas LTU

Assistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis LTU

Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas LTU

Video Assistant Referee: Rob Dieperink NED

Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank NED