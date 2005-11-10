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Napoli, il calendario completo del prossimo campionato

Napoli, il calendario completo del prossimo campionatoTUTTOmercatoWEB
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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:49Serie A

Di seguito il calendario completo del Napoli per il campionato di Serie A 2026/27:

1ª giornata (22/23 agosto): Genoa - Napoli
2ª giornata (29/30 agosto): Napoli - Como
3ª giornata (5/6 settembre): Inter - Napoli
4ª giornata (12/13 settembre): Napoli - Bologna
5ª giornata (19/20 settembre): Fiorentina - Napoli
6ª giornata (10/11 ottobre): Napoli - Frosinone
7ª giornata (17/18 ottobre): Venezia - Napoli
8ª giornata (24/25 ottobre): Napoli - Roma
9ª giornata (28 ottobre): Monza - Napoli
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Juventus - Napoli
11ª giornata (7/8 novembre): Napoli - Lazio
12ª giornata (21/22 novembre): Napoli - Torino
13ª giornata (28/29 novembre): Sassuolo - Napoli
14ª giornata (5/6 dicembre): Napoli - Lecce
15ª giornata (12/13 dicembre): Napoli - Milan
16ª giornata (19/20 dicembre): Atalanta - Napoli
17ª giornata (2/3 gennaio): Parma - Napoli
18ª giornata (6 gennaio): Napoli - Cagliari
19ª giornata (9/10 gennaio): Udinese - Napoli
20ª giornata (16/17 gennaio): Napoli - Fiorentina
21ª giornata (23/24 gennaio): Como - Napoli
22ª giornata (30/31 gennaio): Napoli - Inter
23ª giornata (6/7 febbraio): Lecce - Napoli
24ª giornata (13/14 febbraio): Napoli - Juventus
25ª giornata (20/21 febbraio): Lazio - Napoli
26ª giornata (27/28 febbraio): Frosinone - Napoli
27ª giornata (6/7 marzo): Napoli - Parma
28ª giornata (13/14 marzo): Bologna - Napoli
29ª giornata (20/21 marzo): Napoli - Venezia
30ª giornata (3/4 aprile): Cagliari - Napoli
31ª giornata (10/11 aprile): Napoli - Sassuolo
32ª giornata (17/18 aprile): Milan - Napoli
33ª giornata (24/25 aprile): Napoli - Udinese
34ª giornata (1/2 maggio): Roma - Napoli
35ª giornata (8/9 maggio): Napoli - Monza
36ª giornata (15/16 maggio): Napoli - Genoa
37ª giornata (22/23 maggio): Torino - Napoli
38ª giornata (29/30 maggio): Napoli - Atalanta

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