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Gioventù come sinonimo di successo: i tecnici delle finali europee hanno 47 anni di media

Gioventù come sinonimo di successo: i tecnici delle finali europee hanno 47 anni di mediaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 23:42Serie A
Niccolò Righi

L'età sarà anche solo un numero, ma la giovane età sembra ormai diventata sinonimo di successo. L'avvento di un nuovo calcio ci sta dicendo che non solo diventa sempre più importante puntare su giovani calciatori di prospettiva, ma anche su allenatori con una carta d'identità 'green'. Sembra finito il tempo dei 'santoni' della panchina, adesso a comandare sono allenatori giovani, spesso under 55, con idee nuove e che riescono a instaurare un rapporto molto più diretto e umano con le loro squadre.

Ce lo dicono i campionati, dove a trionfare sono stati i vari Cristian Chivu, Francesco Farioli, Vincent Kompany, tutti allenatori che non hanno nemmeno 50 anni, ce lo dicono soprattutto le tre competizioni europee, dove la media età dei 6 allenatori che si giocheranno le finali di Champions, Europa e Conference League è pari a 47,3 anni di età.

Il più 'vecchio' tra i sei è l'allenatore del Paris Saint Germain Luis Enrique, che compensa i sui 56 anni che compirà tra qualche minuto - l'8 maggio - con una delle proposte più innovative del calcio mondiale. Alle sue spalle il 54enne Unai Emery (Aston Villa) e il 51enne Oliver Glasner (Crystal Palace). Sono entrambi under 50, invece il 44enne Mikel Arteta (Arsenal) e il 41enne Julian Schuster (Friburgo). Chiudiamo infine con Iñigo Perez, tecnico 38enne del Rayo Vallecano diventato il più giovane allenatore di sempre a giocare una finale di Conference League.

Il calcio europeo, dunque, sembra aver intrapreso una direzione ben precisa: quella della freschezza, delle idee innovative e di una nuova generazione di allenatori capaci di parlare il linguaggio del calcio moderno. L’esperienza continua ad avere il suo peso, ma oggi più che mai sono coraggio, identità e capacità di innovare a fare la differenza.

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