Giroud lancia Maignan: "Ha molto talento, credo diventerà il titolare della Francia dopo Lloris"

Lunga intervista al canale ufficiale della Serie A per Olivier Giroud, con l'attaccante francese che torna anche sul momento della sua firma col Milan: "Cosa mi hanno detto Maignan e Tomori prima del mio arrivo in rossonero? Maignan lo sentivo quando stavo per firmare per il Milan. Credo diventerà il primo portiere della nazionale francese quando Lloris lascerà. Ha molto talento. Ho parlato anche con Tomori che mi ha detto che mi aspettavano per provare a vincere lo scudetto. Non voglio mettere troppa pressione ma vogliamo giocare per lottare per il primo posto in classifica".