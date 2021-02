Gli uomini mercato dell'E.League - Malen, il caro gioiello del PSV. Ma in scadenza 2022

Mino Raiola, agente di Donyell Malen, lo ha definito "un gioiello", aggiungendo però che "nessun club italiano ha la forza per comprarlo". Già 22 gol in stagione con la maglia del PSV Eindhoven, il nazionale olandese è stato uno dei talenti che l'Arsenal ha pescato giovanissimi ma sui quali non ha creduto. Al PSV è rinata una stella, che è e sarà anche il futuro dell'attacco dell'Olanda. Dove lo potrà portare il percorso di carriera? Al Borussia Dortmund? In Italia? In Premier League? Le pretendenti non mancano. Il prezzo fissato dalla società olandese non è certo dei più economici. Ma "i gioielli" costano cari.

Nome Donyell Malen

Squadra PSV Eindhoven

Anno di nascita 1999

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 25 milioni