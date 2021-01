Gol ed errori: a Torino non ci si annoia. La Juve scappa ma il Genoa tiene: 2-1 al 45'

vedi letture

Gol, spettacolo, ma anche errori. Di sicuro, nel primo tempo di Juventus-Genoa non ci si è annoiati. I bianconeri lo chiudono in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, a cui ha fatto seguito la marcatura di Lenanrt Czyborra che tiene in piedi la partita. Avvio in stile Blitzkrieg della squadra di Pirlo, che dopo 90 minuti trova il vantaggio con lo svedese. Paleari prova ad alzare il muro, ma capitola su Morata dopo altri 22 minuti e nel mezzo di tantissime fatiche difensive dei suoi, soprattutto il giovane Dumbravanu sull’ex Parma. La retroguardia bianconera, però, non è da meno: Wesley soffre la verve di Czyborra e a metà primo tempo se lo dimentica completamente su cross di Goldaniga. Il tedesco ringrazia e infila il terzo gol di 45 minuti vissuti su ritmi altissimi, con alcune prodezze (molto bello l’assist di Kulusevski) e diversi svarioni difensivi. Nonché più di un intervento decisamente ruvido, curiosamente anche tra chi prima o poi sarà compagno di squadra (Bentancur su Rovella, Ghiglione su Portanova). Due i gol annullati ai padroni di casa, Arthur e Portanova, entrambi per fuorigioco. All’intervallo, la Juve è avanti, ma il Genoa non molla. 2-1 allo Stadium.